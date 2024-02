Crazy Taxi: il nuovo capitolo di SEGA sarebbe un vero AAA secondo un team di supporto

SEGA, durante i The Game Awards 2023, ha svelato che tante saghe classiche sono in sviluppo e ritorneranno in futuro con nuovi capitoli. Crazy Taxi è una di queste e pare ora che il gioco non sia una semplice remaster o un piccolo progetto, ma un vero AAA.

Durante una chiacchierata con la testata Japan Times, il team del Sapporo Studio di Sega ha parlato della propria "partecipazione allo sviluppo di titoli Triple-A, tra cui Crazy Taxi". Al momento, Sapporo Studio non sta lavorando a titoli propri, ma "intende farlo" in futuro. Ricordiamo che il team è stato fondato nel dicembre 2021 durante la pandemia ed è guidato da Takaya Segawa.

Sega ha svelato a dicembre che la sua serie di giochi nota come "Revival Legacy" è "ora in fase di sviluppo". Non abbiamo date di uscita precise per i vari progetti, ma dovrebbero arrivare "nei prossimi anni".