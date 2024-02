Stellar Blade avrà tre modalità grafiche su PS5, ecco i primi dettagli

Tramite un'intervista concessa al portale tedesco PLAY3.de, il team di Shift Up Games ha condiviso i primi dettagli sulle modalità grafiche di Stellar Blade.

Stando alle parole del technical director Dong-Gi Lee, l'action in esclusiva per PS5 avrà tre preset: gli immancabili Resolution e Performance in aggiunta a quello Balanced.

La modalità grafica Performance offre i 60 fps per un'esperienza fluida (ma non è stato detto a quale risoluzione), mentre quella Resolution permetterà di godere del gioco in 4K, supponiamo con framerate bloccato a 30 fps. Infine, come suggerisce il nome, il preset Balanced sarà una via di mezzo tra le due modalità precedenti, ma anche in questo caso non sono stati aggiunti ulteriori dettagli in merito.