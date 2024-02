Stellar Blade è un mix di Bayonetta, Sekiro e Jedi Fallen Order: tanti altri dettagli svelati

Grazie a una nuova intervista pubblicata sulla testata tedesca Play3.de, abbiamo modo di scoprire una serie di dettagli (alcuni già noti) su Stellar Blade, la ventura esclusiva PS5 di Shift Up.

Secondo quanto indicato, Stellar Blade permetterà di passare da un livello di difficoltà all'altro in qualsiasi momento e il gioco è pensato per richiedere impegno ai giocatori: serve abilità per dominare i vari livelli di difficoltà. Precisamente, viene richiesto al giocatore di studiare i pattern dei nemici.

Il sistema di combattimento è inizialmente focalizzato sull'uso delle combo, ma avanzando diventano più importanti il parry (deviazione dei colpi nemici), la schivata e le nuove abilità che renderanno gli scontri più veloci e vari. Inoltre, ci saranno anche attacchi dalla distanza.

Nel complesso, possiamo considerare Stellar Blade come un mix di Bayonetta, Sekiro e Star Wars Jedi Fallen Order. Inizialmente l'avventura sarà lineare ma proseguendo si raggiungerà la città di Xion che renderà il tutto un "semi-open world".

Viene poi spiegato che la protagonista, Eve, crescerà ed evolverà - in termini caratteriali ed emotivi - nel corso del gioco.

Come già sappiamo, Stellar Blade permetterà di creare, trovare o comprare internamente al gioco i nuovi costumi per i personaggi. Non ci sono microtransazioni, tutti i costumi sono inclusi nel gioco. Si è anche parlato delle modalità grafiche, come vi abbiamo segnalato.

Infine, c'è anche un minigioco di pesca!