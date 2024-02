Stellar Blade: tutti i costumi e gli accessori sono nel gioco, non ci sono microtransazioni

Hyung-Tae Kim, director dell'attesa esclusiva Stellar Blade , ha svelato che il gioco non includerà alcun tipo di microtransazione. Il dubbio poteva nascere dal fatto che il videogioco proporrà tanti elementi cosmetici per personalizzare i personaggi , contenuti che spesso vengono proposti a pagamento.

I costumi di Stellar Blade e il lato B della protagonista

Il lato B di Eve è un sorvegliato speciale degli autori di Stellar Blade

Per quanto riguarda gli effetti contenuti, i costumi presenti in Stellar Blade saranno circa 30, alcuni dedicati a personaggi diversi dalla protagonista. Inoltre, ci saranno altre acconciature e accessori come orecchini e occhiali. In breve, potremo personalizzare non poco la ragazza.

Gli autori hanno anche affermato di aver volutamente curato con attenzione il lato B di Eve, perché dopotutto è ciò che il giocatore vede per più tempo.