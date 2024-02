Stellar Blade è 'intrattenimento per adulti', dice Shift Up, Eve è studiata per essere attraente

Il game director del team coreano, Hyung-Tae Kim , ha spiegato che la scelta di una protagonista femminile attraente e provocante è deliberata, perché è più piacevole avere a che fare on un personaggio attraente, soprattutto per quanto riguarda la parte dietro di questo.

Come è possibile notare, Stellar Blade appare alquanto in controtendenza con una visione delle figure femminili nei videogiochi che sta superando gli stereotipi classici di vari anni fa, rientrando invece nel concetto più classico di design di protagonista femminile.

Stellar Blade ha fatto un certo scalpore, oltre perché è una delle esclusive console per PS5 di quest'anno, anche per la sua protagonista, con gli sviluppatori del team Shift Up che hanno spiegato come Eve sia volutamente attraente , in particolare per quanto riguarda il suo "dietro" .

Il dietro è particolarmente attraente perché è quello che si vede di più

Il directo ha spiegato che Eve è stata particolarmente studiata "da dietro"

"Personalmente, penso che anche rispetto a film, animazioni e altro, la gente sia diventata un po' troppo esigente per quanto riguarda i giochi, tanto da non rendere positivo il fatto di avere personaggi belli anche in maniera non realistica", ha spiegato Hyung-Tae Kim, secondo il quale scegliere di utilizzare un personaggio attraente "è diventato un po' qualcosa di coraggioso da fare".

"Onestamente, quando gioco a un titolo mi piace vedere qualcuno che è più bello di me, è quello che voglio, non voglio vedere qualcosa di normale, voglio qualcosa più tendente all'ideale", ha spiegato il director, riferendo che, in definitiva, "questo è intrattenimento per adulti".

Ha inoltre riferito che gli sviluppatori hanno curato particolarmente il "didietro" di Eve in quanto è quello che i giocatori vedono per la maggior parte del tempo, dunque deve cercare di essere attraente. Nel frattempo, abbiamo visto quante ore servono per completarlo e il fatto che il director è fan di Yoko Taro, pertanto è felice che il gioco venga paragonato a Nier.