Dreams: fan chiedono che Sony lo lanci su PS5 e PC

Il supporto per Dreams è stato chiuso a settembre 2023, mettendo fine al gioco, che non è arrivato su nessun'altra piattaforma, nemmeno su PS5 (dove però è giocabile in retrocompatibilità). In molti speravano inoltre che uscisse su PC, dove un titolo simile potrebbe trovare nuova vita.

Recentemente è emerso che le versioni PC e PS5 erano praticamente pronte, ma che Sony ha deciso di non lanciarle, licenziando oltretutto parte dei dipendenti di Media Molecule.

La comunità di Dreams non l'ha presa benissimo e si è organizzata per provare a convincere Sony a lanciare le versioni cancellate, dando una seconda possibilità a questo fantastico titolo. Invece di spargere odio, come spesso fanno i videogiocatori quando vengono contrariati, ha però realizzato un video con alcune delle migliori opere realizzate con Dreams, con musica di Carlos Estella.