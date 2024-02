Dreams per PS5 e PC era ormai pronto ma è stato cancellato da Sony, per un leaker

Secondo quanto riferito da Lance McDonald, conosciuto soprattutto per i suoi lavori di datamining sui giochi FromSoftware ma anche in grado di lanciare qualche rumor azzeccato, la versione di Dreams per PS5 e PC era praticamente pronta, ma il gioco è stato poi cancellato all'ultimo da Sony.

In base a quanto riferito da McDonald, che può essere considerato una fonte moderatamente affidabile, Dreams aveva effettivamente una versione in arrivo per PS5 e PC, cosa che molti fan attendono da tempo, ma Sony avrebbe deciso di cancellarla in seguito ai licenziamenti e al forte ridimensionamento attuato al team Media Molecule.

Effettivamente, una versione PS5 di Dreams avrebbe avuto senso, considerando che si tratta di un titolo che puntava a un supporto a lungo termine, mentre molti anche all'interno della community richiedevano un port su PC, perché la particolare soluzione di software creativo poteva fortemente giovare dell'utilizzo di mouse e tastiera.