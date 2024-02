Granblue Fantasy: Relink, ottimo lancio su Steam, primo sopra Palworld

Granblue Fantasy: Relink sta facendo davvero bene su Steam, dove attualmente è primo nelle vendite, subito sopra a Palworld e a un altro titolo giapponese, Persona 3 Reloaded. Sì, ci sono ben tre giochi provenienti dall'oriente nelle prime tre posizioni del negozio PC per eccellenza, tanto per far capire quanto stia diventando importante per gli sviluppatori di quelle parti.

La top 10 globale di Steam in questo momento