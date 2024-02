Ubisoft: ricavi in calo e prenotazioni in crescita nei primi nove mesi dell'anno fiscale corrente

Il terzo trimestre è stato trainato dai lanci di Assassin's Creed Mirage e Avatar: Frontiers of Pandora , oltre che dal perdurare del successo di Rainbow Six: Siege.

Ubisoft ha pubblicato il suo resoconto finanziario per i primi nove mesi dell'anno fiscale corrente, che mostrano un leggero aumento delle prenotazioni nette e un calo dei ricavi. Le stime parlano però di prenotazioni nette da record per l'intero anno grazie ai nuovi giochi, ossia Prince of Persia: The Lost Crown e Skull and Bones.

Altri dati

Assassin's Creed Mirage ha avuto un ottimo lancio

Durante l'incontro con gli investitori, Ubisoft ha notato come le prenotazioni del trimestre siano state superiori alle stime, superandole di circa 16 milioni di euro, grazie ai nuovi lanci e alla forza del suo catalogo. Da notare la grande prevalenza di prenotazioni digitali, che hanno rappresentato il 75% del totale, pur essendo inferiori del 18% rispetto all'anno scorso.

Come già detto, per il risultati del Q4 Ubisoft vedere una possibilità di forte crescita grazie a Prince of Persia: The Lost Crown e di Skull and Bones. Contributi dovrebbero arrivare anche dallo sparatutto online XDefiant, dal perdurare delle vendite dei lanci del trimestre precedente e dai titoli di catalogo.

Per quanto riguarda i lanci più recenti, pare che Assassin's Creed Mirage sia andato davvero bene, superando addirittura le aspettative della compagnia. Tra i titoli di catalogo, spicanno The Crew, che è andato meglio del seguito, e il sempreverde Rainbow Six Siege, che pare aver fatto numeri notevoli, nonostante la concorrenza di altri live service.