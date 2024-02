Produzione bloccata per Xbox e dimezzata per PS5 in questo trimestre, secondo fonti cinesi

La pubblicazione cinese BusinessToday, riferendosi a quanto pare a fonti interne alle catene di produzione, dipinge un quadro piuttosto critico per quanto riguarda l'elettronica di consumo in questo trimestre e in particolare le console, con PS5 che sarebbe stata dimezzata e Xbox bloccata per tutto il periodo in questione.

Non è facile stabilire la veridicità delle informazioni, anche perché l'articolo in questione è tradotto in maniera automatica dal cinese e potrebbe dunque contenere ulteriori errori causati dal processo di traduzione, ma le motivazioni potrebbero essere verosimili.

In sostanza, sia Microsoft che Sony si ritroverebbero con scorte sovrabbondanti di Xbox e PS5, che avrebbero portato le due compagnie a ridurre o nel caso di Xbox Series X|S a bloccare del tutto la richiesta di produzione di nuove unità.