XDefiant: il lancio non è lontano, Ubisoft svela il nuovo periodo di uscita

A quanto pare il lancio di XDefiant non è affatto lontano, o perlomeno questo è quanto ha comunicato indirettamente Ubisoft nel suo ultimo report per gli azionisti, dove ha indicato che la pubblicazione dello sparatutto multiplayer avverrà entro la fine dell'anno fiscale, dunque non più tardi del 31 marzo 2024.

Dunque, salvo ulteriori imprevisti sulla tabella di marcia, nel giro di pochi giorni o settimane dovrebbero arrivare ulteriori novità da parte di Ubisoft sulla pubblicazione di XDefiant su PC e console, come saranno strutturate le stagioni, i battle pass e così via.