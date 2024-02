GTA 6: l'obiettivo è 'la perfezione', l'attesa è molto più alta rispetto a GTA 5 per Take-Two

Zelnick ha poi assicurato agli investitori che sia gli sviluppatori che i dirigenti hanno incentivi finanziari per garantire che lo sviluppo non si trascini all'infinito . Quando GTA 6 verrà pubblicato nel 2025, ci saranno 12 anni di distanza da GTA 5, di gran lunga il periodo più lungo intercorso tra la pubblicazione di due titoli principali della serie.

GTA 6 è più atteso di GTA 5

Zelnick ha risposto a un altro investitore riguardo a GTA 6, dicendo che rispetto al suo predecessore "la nostra sensazione è che l'attesa [per GTA 6] sia molto più alta, molto, molto più alta. D'altra parte, sapete, 195 milioni di unità [di GTA 5 vendute] fino ad oggi non sono nulla da sottovalutare. Non vogliamo fare previsioni sull'andamento del titolo, ma è chiaro che l'attesa è molto, molto alta".

Zelnick ha anche rilasciato una dichiarazione su possibili licenziamenti.