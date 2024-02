Stellar Blade: l'ente di classificazione coreano parla di nudità e violenza

Stellar Blade, esclusiva PS5 in arrivo ad aprile, pare essere categorizzato come un contenuto per soli adulti. Questa informazione proviene da un ente di classificazione coreano (ricordiamo che il gioco è coreano) il quale segnala come Stellar Blade non sia adatto ai teenager. Il motivo? Nudità, sangue e violenza.

L'informazione è stata fatta circolare da una testata coreana, This is Game, la quale segnala che vediamo molti personaggi femminili che in pratica "sembrano nudi nei loro costumi". Considerando che il team di sviluppo ha dichiarato che Stellar Blade è pensato per gli adulti e il lato B della protagonista è volutamente molto curato, non crediamo sia un sorpresa che i costumi siano più rivelatori di quanto siano pratici per una guerriera.

Per quanto riguarda la violenza, secondo la testata ci sarà molto sangue in Stellar Blade e anche pezzi di corpi tagliati di netto. Anche in questo caso non è una sorpresa enorme, visto che parliamo di un gioco di combattimento nel quale la protagonista usa armi da taglio di grandi dimensioni per fare a pezzi i nemici.