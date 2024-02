Xbox diventa portatile? A Phil Spencer l'idea non sembra dispiacere

C'è una console portatile all'orizzonte per Xbox? Se ne parla negli ultimi rumor, ma soprattutto pare proprio che a Phil Spencer l'idea non dispiaccia: il CEO di Microsoft Gaming ha apprezzato un commento di Tom Warren al riguardo, e non è la prima volta che accade.

Dicevamo dei rumor: alcuni giorni fa si è parlato di come ci siano attualmente in cantiere progetti hardware multipli per Xbox, forse anche una console portatile, e immaginiamo che allo stato attuale un chipset simile a quello montato su Xbox Series S potrebbe trovare posto all'interno di un handheld.

Torniamo quindi al fatidico "like" lasciato da Spencer: nel suo commento, il giornalista Tom Warren riconosceva l'ottimo lavoro fatto da ASUS con ROG Ally e aggiungeva che "Microsoft avrebbe davvero bisogno di entrare in questo settore".