Final Fantasy 7 Rebirth: la demo non ha problemi di fluidità secondo Digital Froundry

Final Fantasy 7 Rebirth è disponibile in versione demo e tanti la stanno provando. A livello tecnico non tutto pare perfetto, ma com'è la situazione precisamente? Digital Foundry ha detto la propria a riguardo all'interno del proprio Direct Weekly podcast.

John Linnemann ha spiegato che la demo di Final Fantasy 7 Rebirth in modalità Prestazioni arriva a 1440p che, per avere un punto di confronto, è superiore a quanto proposto dalla modalità Prestazioni di Final Fantasy 16. Le prestazioni non sono state calcolate in modo preciso, ma la testata afferma che il gioco sembrava più stabile rispetto a FF16.

Sebbene la Modalità Qualità possa sembrare meno fluida rispetto alla Modalità Prestazioni, non sembra soffrire di alcun problema, secondo le prime analisi di Digital Foundry, in quanto la sensazione di mancata fludità è causata da una serie di motivi, tra cui la sfocatura del movimento, l'illuminazione intensa. Anche solo il fatto di passare dalla Modalità Prestazioni alla Modalità Qualità crea una strana sensazione con quest'ultima, ma in realtà non ci sono veri problemi prestazionali con la modalità Qualità di Final Fantasy 7 Rebirth.

Commentando i problemi visivi della demo di Final Fantasy 7 Rebirth, Digital Foundry ha ribadito che le immagini sfocate in modalità Prestazioni sono causate da una pipeline di post-elaborazione a bassa risoluzione. Purtroppo, questo non sembra essere l'unico problema, in quanto la demo presenta una qualità delle texture non uniforme, soprattutto per le texture utilizzate per creare un ambiente naturale e una bassa distanza per le ombre a cascata.