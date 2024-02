Lethal Company: le app per iOS e Android sono una truffa, dicono gli sviluppatori

Lethal Company è disponibile anche sui dispositivi iOS e Android? No. Gli sviluppatori di Zeekerss hanno spiegato che si tratta di applicazioni non ufficiali che utilizzano indebitamente il nome del gioco: una truffa, in pratica.

Certo, era inevitabile che accadesse una cosa simile: Lethal Company è stato il gioco valutato meglio su Steam nel 2023 ed è finito nella top 5 dei più giocati, e in questi casi numerosi utenti poco informati corrono a verificare se il prodotto sia presente anche in versione mobile su App Store e Google Play.

Un prodotto "realizzato senza alcun permesso esplicito, molto probabilmente una truffa", ha spiegato un moderatore nel Discord ufficiale di Lethal Company, mettendo in guardia gli utenti da un'operazione che potrebbe avere risvolti malevoli.