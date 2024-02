Tomb Raider I-II-III Remastered, un video mette a confronto remaster e originali

Come riportato qualche tempo fa, fra le novità di Tomb Raider I-II-III Remastered ci sono anche alcuni interventi sul gameplay volti a rendere più attuali le interazioni e i controlli, a tutto vantaggio della godibilità dell'esperienza.

Le differenze sono ovviamente nette: la risoluzione risulta sostanzialmente aumentata, così come il frame rate, e sebbene i modelli poligonali non siano stati modificati gli sviluppatori hanno fatto un gran lavoro sull'effettistica.

La nostra anteprima

