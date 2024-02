Splatoon 3, abbiamo scalato la Torre dell'Ordine, l'espansione dello splattatutto di Nintendo

Ecco quindi che, per la seconda ondata di contenuti del Pass di Espansione, in arrivo il 22 febbraio, Nintendo ha deciso di applicare questa formula al suo sparatutto competitivo. Prepariamoci a scalare la Torre dell'Ordine, il nuovo misterioso edificio che è sorto a Coloropoli .

Ultimamente molti sviluppatori si stanno rivolgendo alla formula roguelike, meglio se nella più dolce variante roguelite, per espandere i loro giochi. Il motivo è piuttosto semplice: rispetto a una tradizionale "campagna", che ha bisogno di una programmazione più complessa e costosa, in questo modo è possibile imbastire un contenuto single player (a volte persino cooperativo) longevo e divertente a basso costo, soprattutto se lo si applica a un prodotto con un'abbondanza di armi, livelli e situazioni come Splatoon 3.

La spirale dell’ordine

L'ingresso della temibile Torre dell'Ordine

La Torre dell'Ordine è il modo con il quale Nintendo ha voluto dare una corposa modalità per giocatore singolo a un prodotto con ormai due anni sulle spalle, senza per questo svenarsi nel realizzarla. Come dicevamo, la formula roguelite consente proprio di fare questo, mescolando le armi, gli scenari e le abilità già create per le altre modalità di gioco in un'esperienza che alla fine riesce a essere fresca e divertente.

Tutto inizia con la misteriosa sparizione delle Tenta Cool, le due pop idol di Splatoon 2, e con Numero 8 che, dopo essersi addormentata in treno, si risveglia in una piazza Coloropoli deserta e completamente priva di colori. Qui un drone che sostiene di essere Alga le racconta che Nori è imprigionata all'interno della Torre dell'Ordine, un maestoso e misterioso edificio che è sorto in città ed è infestato da mostri di varia natura. A questo punto il suo compito sarà quello di entrare nel palazzo e scalare i diversi piani fino a liberare la sfortunata cantante.

Questo, però, è solo l'inizio. Da qui, infatti, comincerà la vera avventura, strutturata come il più classico dei roguelite. Ogni tentativo di scalata, infatti, sarà differente dal precedente. Non solo si potrà scegliere l'arma di partenza, ma prima di ogni piano occorrerà selezionare quale bonus temporaneo ottenere tra i tre proposti casualmente, la cui efficacia è direttamente proporzionale alla sfida che andremo ad affrontare. Non mancheranno anche livelli bonus dove prendere fiato e spendere le monete accumulate fino a quel momento per comprare ulteriori potenziamenti o recuperare le eventuali vite perse per strada o scontri con boss particolarmente coriacei.

Al termine di ogni tentativo (non penserete di completare la Torre al primo colpo, vero?) guadagnerete della valuta da spendere per acquistare bonus permanenti o sbloccare nuove armi e accessori. Ovviamente più andrete avanti e più denaro avrete a disposizione, che consentirà di acquistare progressivamente potenziamenti sempre più potenti coi quali procedere sempre più a fondo, o meglio in alto, nella Torre.

La scheda coi potenziamenti sbloccati per ogni arma

Si tratta del classico circolo virtuoso di questo genere di esperienza, che calza a pennello sul gameplay di Splatoon 3, dato che consente di "rompere" il gameplay per sperimentare le combinazioni più potenti e goduriose. Per esempio, lo Splat Charger è famoso per la sua precisione e la sua potenza sulle grandi distanze, ma anche per i lunghi tempi di ricarica e l'inefficacia nello stretto. E se in una partita provassimo a massimizzare la potenza da vicino e il tempo di ricarica, cosa avremmo? Una sorta di arma definitiva, ci verrebbe da dire. Similmente si potrà decidere di potenziare la velocità in immersione, di rendere più efficaci le abilità di Alga, di incrementare la resistenza e così via. Tutto, o quasi, è lecito, visto che non ci sono gli stretti bilanciamenti da rispettare fondamentali per avere uno sparatutto multigiocatore.

In questo modo ognuno può scalare la Torre dell'Ordine nel modo che preferisce, bilanciando le proprie attitudini con quello che il caso propone, scegliendo di volta in volta il tipo di livello da affrontare.