Tomb Raider I-II-III Remastered, la nostra videoanteprima ci parla del ritorno di Lara Croft

Tra le novità più interessanti di cui ci parla Giordana c'è sicuramente la revisione del sistema di controllo, per chi non sopporta il vecchio sistema "tank", comunque selezionabile, considerato uno degli scogli maggiori per consentire ai nuovi giocatori di accedere al gioco.

Vi interessa saperne di più su Tomb Raider I-II-III Remastered ? Non vedete l'ora di tornare a vestire i panni della Lara Croft originale, quella tosta che non piangeva nemmeno se le cadeva un macigno addosso? Allora guardate la nostra videoanteprima , in cui la prode Giordana Moroni ci racconta dei primi livelli del gioco, dandoci le sue impressioni sul progetto, in attesa della recensione. Vediamo il filmato:

Altre novità

In generale, la nostra Giordana ci parla di un progetto molto interessante, che ha goduto di un trattamento sulla grafica davvero efficace, tra nuove texture, effetti avanzati di illuminazione, elementi completamente rivisti come i fluidi e quant'altro. In generale i tre giochi sembrano comunque essere in linea con gli originali, per la gioia dei puristi che non vogliono vedere alterata quell'esperienza.

Per il resto vi ricordiamo che Tomb Raider I-II-III Remastered uscirà il 14 febbraio 2024 su PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Chissà che non faccia conoscere la gioia degli action adventure d'epoca a un pubblico completamente nuovo.