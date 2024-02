The Thaumaturge: il promettente GDR è stato rimandato, vediamo la nuova data di uscita

Fool's Theory ha annunciato di aver rimandato la data di uscita di The Thaumaturge, il suo gioco di ruolo dark fantasy. Inizialmente previsto per questo mese, The Thaumaturge è ora in arrivo il 4 marzo 2024.

La conferma arriva tramite i social network di The Thaumaturge, come potete vedere qui sotto. Si tratta di un rimando breve, per fortuna.

Fool's Theory scrive, in traduzione: "Visto l'intenso periodo di pubblicazioni di febbraio, abbiamo deciso di spostare l'uscita di The Thaumaturge al 4 marzo 2024. Il gioco è completo, ma vogliamo dargli spazio in modo che possa essere apprezzato come crediamo meriti. Ci vediamo nella Varsavia del 1905 e grazie per la vostra pazienza!"

Il motivo è quindi puramente logistico: ci sono troppi giochi verso la fine di febbraio e il team preferisce optare per giorni un po' più tranquilli a inizio marzo.