Windows 11 dice addio ai vecchi PC: non funzionerà più su alcune configurazioni

L'arrivo della nuova versione di Windows 11 24H2 prevista per l'autunno non consentirà l'utilizzo del sistema operativo di Microsoft sui PC più datati.

Dall'arrivo di Windows 11, Microsoft ha profondamente cambiato il modo di gestire gli aggiornamenti per il proprio sistema operativo, pubblicando piccoli update minori - i cosiddetti "Moment" - a distanza di pochi mesi e riservando ai grandi "major update" l'introduzione della nuova versione e delle funzionalità più avanzate. Sappiamo già che la nuova versione ufficiale di Windows 11 24H2 arriverà nel corso del prossimo autunno e nelle ultime settimane sono emerse le prime informazioni su alcune delle importanti novità che la accompagneranno. Quello di cui non eravamo a conoscenza è però che con la prossima versione dell'OS targato Microsoft, Windows 11 non potrà essere più installato sui PC più datati. Ma qual'è il motivo di questa scelta? E soprattutto, quali saranno le configurazioni che non potranno più utilizzare le nuove versioni di Windows 11?

Quali PC andranno in pensione? Con l'arrivo del prossimo major update i vecchi PC non potranno installare e utilizzare Windows 11 L'arrivo di Windows 11 24H2 porterà in dote interessanti funzionalità, molte delle quali legate all'ormai onnipresente IA. Nelle ultime ore in rete è emersa la possibilità che la nuova versione del sistema operativo di Microsoft introdurrà una tecnologia di upscaling integrata, basata su intelligenza artificiale e che dovrebbe prendere il nome di Super Resolution. Benché al momento le informazioni su questa feature siano limitate ad alcuni screenshot pubblicati dagli insider, se la notizia venisse confermata porterebbe nella mani dei videogiocatori PC un ulteriore strumento per il miglioramento della grafica e delle prestazioni dei propri giochi, indipendentemente dalla GPU utilizzata. Nello stesso tempo però tutti i computer con CPU sprovviste dell'instruction POPCNT non potranno più installare e avviare Windows 11, nemmeno utilizzando versioni "non ufficiali": insomma, sui PC che hanno circa 15 anni non sarà più possibile utilizzare, seppure in maniera estremamente lenta, l'ultimo sistema operativo di Microsoft.