Final Fantasy 7 Rebirth: stanno circolando spoiler sul gioco, attenti a cosa cercate

Non abbiamo visionato in prima persona gli spoiler, ma Kotaku afferma che - pur non potendo confermare che quanto stia circolando sia legittimo - è altamente credibile che i contenuti provengano dal gioco.

Evitare gli spoiler di Final Fantasy 7 Rebirth

Sephiroth non è uno stinco di santo ma non fa spoiler

Per evitare gli spoiler di Final Fantasy 7 Rebirth ovviamente consigliamo di non indugiare troppo sui social e di non fare ricerche associate su siti come Reddit. Il problema principale è però sezioni come "Per te" di TikTok o i suggerimenti di Instagram e Twitter. In tali aree di internet non si ha controllo su cosa ci sarà mostrato e potrebbe spuntare un video di Final Fantasy 7 Rebirth se di norma guardate contenuti videoludici e l'algoritmo lo sa.

State quindi sull'attenti agli spoiler. Possiamo comunque dirvi che il produttore vorrebbe dare un finale felice a tutti i personaggi.