Final Fantasy 7 Rebirth: il produttore vorrebbe dare un finale felice a tutti i personaggi

Final Fantasy 7 è denso di momenti allegri e piacevoli, ma il grosso della storia è drammatico e i giocatori devono vivere, tramite i personaggi, perdite e sofferenza. Yoshinori Kitase - produttore di Final Fantasy 7 Rebirth - vorrebbe però rendere tutti felici.

L'informazione proviene da Vandal, testata spagnola, che pubblicato una intervista con il produttore di Final Fantasy 7 Rebirth. Il tutto è poi stato tradotto e segnalato in inglese da Shinra Archaeology Department su Twitter, come potete vedere qui sotto.

Secondo quanto indicato, Kitase avrebbe detto che dopo aver speso circa trenta anni con i personaggi di Final Fantasy 7, vorrebbe solo farli felici e dare loro un finale positivo.

Ciò detto, non è lui che prende tutte le decisioni e anche il resto del team ha voce in capitolo, quindi Final Fantasy 7 Rebirth non includerà solo felicità e arcobaleni.