Final Fantasy 7 Rebirth: Queen's Blood è ispirato al Gwent di The Witcher, avrà una quest dedicata

Tra le tante attività extra offerte da Final Fantasy Rebirth c'è anche Queen's Blood, un gioco di carte collezionabili in cui Cloud potrà cimentarsi tra un'avventura e l'altra. Tramite un'intervista concessa a Geek Culture, il director Naoki Hamaguchi ha svelato qualche dettaglio aggiuntivo su questo minigioco, che a quanto pare in parte è ispirato al Gwent di The Witcher 3.

Stando alle parole di Hamaguchi, gli sviluppatori hanno costruito la base di Queen's Blood ispirandosi alle regole del gioco di carte di CD Projekt RED, per poi arricchire la formula con regole ed elementi che lo rendessero unico e coerente con il mondo di Final Fantasy 7 Rebirth.

"Nello specifico, come giochi di carte inclusi in una serie di videogiochi, abbiamo guardato al Gwent di The Witcher", ha detto Hamaguchi. "Poi abbiamo iniziato a costruirci sopra e abbiamo pensato: "Come dovrebbe essere un gioco di carte per essere unico o adatto al mondo di Final Fantasy, e che tipo di regole dovrebbero essere presenti per farlo piacere ai fan della serie?"".