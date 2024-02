PS Plus Extra e Premium: l'annuncio dei giochi di febbraio è vicino, ecco data e orario

Infatti, la scaletta delle uscite del PlayStation Plus è schematica. Per quanto riguarda i giochi di Extra e Premium l'annuncio avviene sempre il mercoledì pomeriggio della settimana successiva a quella della pubblicazione dei giochi "gratis" del tier Essential. Di conseguenza, salvo imprevisti, la data da segnalare sul calendario è quella di mercoledì 14 febbraio 2024 alle 17:30 .

Siamo vicini alla metà del mese, il che significa che presto Sony svelerà i nuovi giochi PS4 e PS5 che andranno a ingrossare il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a febbraio 2024. Nonostante non ci siano tempistiche ufficiali, come al solito non è difficile prevedere data e orario dell'annuncio della line-up da parte della compagnia giapponese.

Quando saranno disponibili i giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio?

Se le tempistiche dell'annuncio verranno rispettate, i nuovi giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium verranno resi disponibili agli abbonati a partire dalla mattina del martedì successivo, ovvero il 20 febbraio. Inoltre, lo stesso giorno verranno rimossi 10 giorni dal catalogo, tra cui Tekken 7 e Resident Evil 7, quindi se non li avete giocati avete ancora pochi giorni per recuperarli.

Per il momento non ci sono informazioni riguardo a quali giochi verranno aggiunti nel catalogo di Extra e Premium, ma in passato è capitato spesso che alcune "gole profonde" come billbill-kun svelassero in anticipo la lista parziale o completa delle nuove aggiunte. Ovviamente in caso di novità vi terremo aggiornati sulle pagine.

Nel frattempo, se ancora non lo avete fatto, potete riscattare e aggiungere alla vostra libreria digitale i giochi di PlayStation Plus Essential di febbraio 2024, che includono Foamstars e Rollerdrome.