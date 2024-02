Hogwarts Legacy torna in vetta alla classifica del Regno Unito, Helldivers 2 in top ten

Come di consueto, arriva anche oggi la tradizione classifica settimanale del mercato videoludico del Regno Unito , specificamente per quanto riguarda i prodotti fisici, che dimostra un ritorno in vetta di Hogwarts Legacy e il debutto di Helldivers 2 in top ten.

Helldivers 2 debutta in settima posizione

Ottimi risultati per Helldivers 2 nella classifica UK

Hogwarts Legacy dimostra di essere un successo duraturo, considerando che a un anno di distanza dall'uscita riesce ancora a conquistare la vetta della classifica UK, e non è cosa comune per un gioco essenzialmente single player.

EA Sports FC 24 non stupisce affatto, considerando la passione degli utenti inglesi per il calcio e la regolarità con cui il titolo EA si trova ai vertici della classifica, mentre in terza posizione scente Suicide Squad: Kill the Justice League dopo essere stato in prima posizione la settimana scorsa.

La novità più interessante è probabilmente rappresentata da Helldivers 2 che debutta direttamente un settima posizione, un risultato notevole per un gioco che probabilmente è destinato a fare bene anche in digitale ed è presente solo su PS5 e PC, in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione.