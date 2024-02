Trails of Cold Steel 3, la recensione di un GDR tutto da scoprire che torna su PS5

Ai fan di The Legend of Heroes questa recensione sembrerà tardiva, ma loro sanno per primi che Multiplayer.it ha avuto un rapporto incostante con la saga targata Nihon Falcon. Complice l'annuncio di una versione PlayStation 5 degli ultimi due Trails of Cold Steel abbiamo deciso di dedicare al terzo e al quarto capitolo due analisi separate: quella del finale arriverà tra qualche giorno. Nel frattempo concentriamoci sulla recensione di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 .

Cominciare dal terzo?

Rean alle prese con la nuova Classe VII della Thors Academy

Partiamo dalla domanda più ovvia che starà frullando nella mente di ogni lettore che si sta avvicinando per la prima volta a Trails of Cold Steel, magari attirato dalle illustrazioni in puro stile anime: si può cominciare a giocare da questo pacchetto o, anche più semplicemente, da Trails of Cold Steel 3? La risposta non è così semplice. In breve, potremmo limitarci a dire assolutamente no e chiuderla lì, grazie e arrivederci. "Sì, però" sarebbe più onesto, ma quel però è grande come una casa. Vedete, la serie Trails - che fa parte del più grande disegno che è The Legend of Heroes, in corso dal 1989 - si divide in tre archi narrativi suddivisi in circa dieci titoli, di cui gli ultimi cinque esistono non solo in quanto arco narrativo a sé stante, ma anche come una chiusura generale che intreccia tutte le sottotrame cominciate nei capitoli precedenti.

Per farla breve, nel caso in cui vogliate capire davvero tutto dell'intricata storia di Trails, dovreste cominciare dall'inizio, da Trails in the Sky, e proseguire giocando Trails in the Sky SC e Trails in the Sky the 3rd prima di passare a Trails from Zero e Trails to Azure. Completati gli archi narrativi di Liberl e Crossbell, potrete dedicarvi ai quattro Trails of Cold Steel che compongono il cosiddetto arco di Erebonia e chiudere tutto con Trails into Reverie. La saga prosegue quindi con un nuovo arco narrativo che comincerà con Trails Through Daybreak, attualmente in fase di localizzazione.

Non abbiamo ancora risposto alla vostra domanda. Si può cominciare a giocare Trails of Cold Steel dal terzo episodio? Sì, però rischiate di capirci poco. Se i primi due Trails of Cold Steel tutto sommato si smarcavano, concentrandosi su nuovi personaggi per stabilire i punti cardini del nuovo arco narrativo, Trails of Cold Steel 3 già nelle primissime ore affonda le unghie in una ricca mitologia, facendo riferimento a nomi, luoghi ed eventi con la pretesa che il giocatore li conosca. In verità, Nihon Falcon ci viene in aiuto con un'enciclopedia abbastanza dettagliata, accessibile dalla schermata iniziale del gioco, che descrive ogni personaggio, termine o evento, offrendo anche una sinossi abbastanza dettaglia di ogni capitolo precedente.

Dunque, se non volete affrontare un'avventura che comincia in medias res e sentirvi spaesati, per non dire sopraffatti, dalla risma di nomi che la sceneggiatura vi tira addosso a ripetizione, e se non volete studiarvi la corposa ma fondamentale enciclopedia, potete tranquillamente rinunciare all'impresa prima di iniziarla. Per fare un paragone abbastanza calzante, sarebbe un po' come cominciare a vedere i film del Marvel Cinematic Universe da Avengers: Infinity War. Ma se eravate in sala, quei giorni, dopo esservi sciroppati dieci anni di film, potete intuire benissimo che tipo di sensazione si prova a giocare i momenti climatici di Trails of Cold Steel 3, e questo ve lo sta scrivendo uno che ha praticamente saltato i primi due archi narrativi.

Nel tempo libero possiamo esplorare gli scenari per conoscere meglio i personaggi

La scrittura di Trails è semplicemente fenomenale. L'esposizione è ricca ma mai prolissa o ripetitiva; i personaggi sono delineati facilmente da dialoghi frizzanti, precisi e intelligenti. Il sapore è quello di una grande epopea, un Guerra e pace in salsa anime, con tutti i limiti del caso: vale a dire, se detestate i cliché giapponesi young adult con gli adolescenti che compiono imprese gigantesche, pilotano mech e salvano il mondo da forze sovrannaturali, Trails è una storia da cui dovete stare lontanissimi. Se invece apprezzate quel tipo di narrativa, l'avventura di Rean Schwarzer è probabilmente un'esperienza imprescindibile... purché conosciate l'inglese, dato che Trails of Cold Steel 3 non è stato localizzato in italiano. Fortunatamente si tratta di un inglese scolastico e di facile comprensione.

Per rispetto nei confronti di non ha ancora giocato Trails of Cold Steel, qui ci limiteremo a spiegare che Rean è il protagonista indiscusso di questo arco narrativo che ha coinvolto i giovani cadetti della Thors Military Academy nella guerra civile che ha scosso l'impero di Erebonia. Trails of Cold Steel 3 comincia circa un anno e mezzo dopo il finale del precedente episodio: Rean, ormai noto ai più col soprannome di Ashen Chevalier, si è diplomato in ritardo rispetto ai suoi compagni della Classe VII e ha scelto di addestrare i problematici studenti della succursale che la Thors ha aperto nei pressi della placida cittadina di Leeves. A sua insaputa, però, il machiavellico cancelliere Osborne e la misteriosa società segreta nota come Ouroboros continuano a cospirare contro tutto e tutti.