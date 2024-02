Helldivers 2: lo sviluppo è durato quasi 8 anni, svela Arrowhead

Sembra che il progetto Helldivers 2 sia durato quasi 8 anni , in base a quanto riferito dal CEO di Arrowhead, Johan Pilestedt , rendendolo dunque un titolo di notevoli dimensioni per lo studio in questione, nonostante sia considerato una produzione a budget limitato rispetto ai tripla A standard.

Una parodia sulla fantascienza classica

Helldivers 2 è un successo su PC e PS5

Il messaggio di Pilestedt fa peraltro riferimento ad alcune fonti d'ispirazione per il gioco, come Serious Sam e Aliens vs Predator: "Questo gioco mi è ronzato in testa fin da quando con gli amici online provavamo a creare delle mod SST per l'originale Serious Sam e per Aliens vs Predator", ha spiegato il CEO del team.

L'idea si era già concretizzata con il primo capitolo, ma evidentemente ha raggiunto la piena completezza con Helldivers 2, gioco che peraltro sta ottenendo un notevole successo. Come abbiamo visto, si tratta del titolo PlayStation di maggior successo finora su PC, per quanto riguarda la quantità di utenti.

Proprio nelle ore scorse è stato pubblicato un messaggio che spiega come il team stia lavorando per cercare di risolvere i problemi tecnici del lancio, che inizialmente impedivano di prendere parte regolarmente alle partite.