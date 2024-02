Helldivers 2 sfiora i 120.000 giocatori contemporanei su Steam, record per un gioco PlayStation

Ha dunque nettamente superato il record per i giochi PlayStation su PC, stabilito in precedenza da God of War con i suoi 73.529 giocatori contemporaneamente online.

Per la precisione, nel corso della nottata Helldivers 2 ha raggiunto i 119.117 giocatori come dato di picco registrato da SteamDB, sempre per quanto riguarda la quantità di giocatori contemporaneamente connessi sul gioco online, dunque non la quantità totale che è invece ovviamente superiore.

Helldivers 2 continua a macinare numeri impressionanti, con quasi 120.000 giocatori raggiunti nel corso della notte, stabilendo un notevole record per quanto riguarda i giochi PlayStation su PC , che non avevano mai raggiunto prima una quota simile.

La contemporaneità ha giovato

Helldivers 2 sta attraversando un momento di aggiustamento generale dei problemi

Ovviamente la situazione qui è diversa, visto che si tratta di un gioco multiplayer online, ma c'è anche un altro fattore da considerare: Helldivers 2 è il primo titolo di Sony PlayStation ad essere pubblicato in contemporanea su PC e PS5 con lancio nello stesso giorno, laddove normalmente la compagnia ha sempre scelto un lancio dilazionato, con la versione PC in forte ritardo rispetto a quella console.

Questa è la nuova strategia intrapresa da Sony per i suoi numerosi giochi live service che dovrebbero arrivare anche nel prossimo futuro, e sembra proprio essere una scelta giusta. Lanciando contemporaneamente su entrambe le piattaforme è più facile stabilire subito una base ampia di utenti, che per titoli di questo tipo è fondamentale.

Chissà che questi risultati positivi non possano anche convincere Sony a lanciare anche altre tipologie di giochi al day one su PC, come da anni fa Microsoft con i suoi titoli first party, ma questo è un argomento che, per il momento, la casa nipponica sembra escludere a priori.

Nel frattempo, Helldivers 2 sembra aver corretto parte dei suoi molti problemi tecnici riscontrati al lancio con una prima patch, che sarà accompagnata da altri provvedimenti visto che il team è entrato in "modalità crisi" per risolvere tutti gli inconvenienti in tempi brevi.