The Legend of Zelda: Breath of the Wild è in sconto su Amazon: una vera rarità

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, da non ignorare

Arrampicarsi è una meraviglia in The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Potrebbe sembrare assurdo affermare che non si dovrebbe ignorare The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma supponiamo che sia necessario dirlo per quei giocatori che hanno giocato unicamente Tears of the Kingdom. Non solo questo prequel permette di scoprire nel dettaglio cosa è accaduto in precedenza, ma offre un tipo di esperienza leggermente diverso.

Breath of the Wild, anche se presenta solo una delle tre mappe di Tears of the Kingdom e non propone l'Ultramano e la relativa libertà d'azione, propone un viaggio divertente e appassionante nel quale i (vecchi) limiti di Link aiutano a godere di ogni passo compiuto.