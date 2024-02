Helldivers 2: la prima patch su PC risolve crash e problemi di matchmaking

"Abbiamo caricato una patch su Steam che dovrebbe migliorare il matchmaking per PC", ha scritto il director Mikael Eriksson in un aggiornamento pubblicato su X. "La patch include anche alcune altre correzioni di crash che abbiamo identificato. Sappiamo che c'è ancora molto da risolvere e ci stiamo lavorando. Tuttavia, speriamo che questa rapida patch contribuisca a migliorare la vostra esperienza. Ora andate a distruggere qualche bug (e bot)!".

Come promesso, gli sviluppatori di Arrowhead Game Studios hanno pubblicato in un tempo relativamente breve una prima patch d'emergenza per la versione PC di Helldivers 2 , che stando a quanto comunicato dovrebbe risolvere i problemi relativi a crash e matchmaking in multiplayer segnalati dai giocatori all'apertura dei server.

Numeri ottimi su Steam, ma anche molti pareri negativi

Nonostante l'ottimo debutto registrato ieri da Helldivers 2, tanto è il miglior lancio in assoluto per un gioco pubblicato da Sony su Steam, il titolo ha ricevuto tantissime recensioni negative da parte degli utenti proprio per via dei problemi al matchmaking e crash, accompagnate anche da critiche al sistema anti-cheat e le microtransazioni per oggetti cosmetici.

Ieri sera lo studio ha promesso di essere vicino alla pubblicazione di una patch correttiva, che effettivamente è arrivata a stretto giro. Sempre stando a quanto riferito ieri, nelle prossime ore il sopracitato aggiornamento dovrebbe arrivare anche su PS5.