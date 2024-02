Helldivers 2 è il miglior lancio PlayStation di sempre su Steam con 82.000 giocatori

A ventiquattro ore dal debutto, Helldivers 2 si è imposto come il miglior lancio PlayStation di sempre su Steam, totalizzando quasi 82.000 giocatori contemporanei e superando dunque i risultati ottenuti da God of War.

Sebbene su Steam la metà delle recensioni di Helldivers 2 siano negative a causa di una serie di problemi tecnici che Arrowhead Game Studios sta provando a risolvere il più rapidamente possibile, i feedback che circolano sono estremamente positivi nei confronti dello sparatutto prodotto da Sony.

Molti pareri descrivono il gioco come un'esperienza terribilmente solida e ben rifinita, un gradito ritorno alle meccaniche FPS che, come sappiamo, non è mai stato il focus principale delle produzioni PlayStation.