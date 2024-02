Fortnite x TMNT, un trailer cinematografico con le Tartarughe Ninja

Con una skin di Shredder come ricompensa principale, l'evento vedrà la presenza di missioni tematiche, oggetti speciali, almeno un veicolo extra (molto probabilmente il Turtle Van) e le immancabili armi di Donatello, Leonardo, Raffaello e Michelangelo.

A poche ore dalla notizia che Disney ha investito 1,5 miliardi di dollari in Fortnite , il battle royale ribadisce la sua forte inclinazione ai crossover, coinvolgendo in questo caso le Teenage Mutant Ninja Turtles nelle sue modalità.

E a breve si torna su iOS

Come sappiamo, Fortnite tornerà su iOS in Europa nel 2024 grazie alle nuove normative sugli store di terze parti che Apple dovrà mettere in atto, e che consentiranno appunto la ricomparsa del battle royale su iPhone e iPad.

La rimozione di Fortnite dall'App Store è avvenuta nell'agosto del 2020 e ha avuto senz'altro delle conseguenze economiche per le due parti coinvolte.