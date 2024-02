Fortnite: Disney investe 1,5 miliardi di dollari in Epic Games per nuovi giochi e intrattenimento

Disney ha acquisito 1,5 miliardi di dollari di azioni di Epic Games, con le due compagnie che collaboreranno per un universo di giochi e intrattenimento Disney collegato a Fortnite. Un'operazione che rappresenta il più grande investimento della casa di Topolino nel mercato videoludico.

I dettagli su questo nuovo "universo" sono scarsi per il momento, ma Disney parla di giochi di livello mondiale realizzati in Unreal Engine che andranno a interoperare con Fortnite, suggerendo una serie di nuove esperienze a sé stanti, un po' come Lego Fortnite.

Si parla anche di creare un universo persistente che permetterà di giocare, guardare e fare acquisti con storie e personaggi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e altri ancora, nonché di creare storie ed esperienze che sarà possibile condividere.