Google Pixel Fold 2 salta i Tensor G3 e punta a un lancio con processore Tensor G4

Grazie alle informazioni fornite, abbiamo i primi dettagli sul prossimo telefono pieghevole di Mountain View, conosciuto internamente con il nome in codice "Comet".

Pixel Fold ha segnato per Google il debutto nel mondo dei dispositivi pieghevoli grazie un design unico e particolare, ma non è stato risparmiato da critiche, dato che in molti lo avrebbero voluto con un chipset più potente rispetto al datato Tensor G2 .

Secondo quanto riferito da fonti di Android Authority, Google si prepara a lanciare diversi nuovi smartphone quest'anno, tra cui i Pixel 9 e 9 Pro, che sono già stati oggetto di indiscrezioni e l'atteso Pixel 8a , previsto per l'evento I/O di primavera. La linea del 2024 dovrebbe anche includere Pixel Fold 2, il successore pieghevole del modello presentato lo scorso maggio.

Puntando al massimo

Pixel Fold 2 sembra destinato a essere equipaggiato con il processore Tensor G4, saltando quindi a pié pari una generazione

In un primo momento, una fonte anonima aveva svelato che i primi prototipi di Pixel Fold 2 si trovavano in fase di test con il Tensor G3, identificato con il nome in codice "zuma".

Tuttavia Google avrebbe successivamente aggiornato il chipset e sembra che ora stia testando un modello pieghevole, contrassegnato come "zumapro" e sviluppato in collaborazione con Samsung, equipaggiato con il Tensor G4. Questo potrebbe voler dire che il nuovo dispositivo potrebbe essere dotato del SoC più veloce e efficiente.

Attualmente Pixel Fold 2 si trova nella fase di Engineering Validation Test (EVT), il che suggerisce che il suo lancio ufficiale non è ancora prossimo, e non è certo se il dispositivo sarà presentato in anteprima durante il keynote di Google I/O 2024.

Potrebbe anche esserci la possibilità di un lancio anticipato nel corso dell'anno.