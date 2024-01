Google Pixel 9 Pro compare nei primi render e mostra tutta la sua eleganza visiva

Il dispositivo presentato segna una progressione naturale rispetto al Pixel 8 Pro, rilasciato solo pochi mesi fa, introducendo nuovi elementi estetici che cercano di differenziarsi in modo più evidente rispetto al salto dal Pixel 7 Pro al modello di punta attuale.

Oggi possiamo esplorare il possibile design di Google Pixel 9 Pro attraverso render e un video di OnLeaks, basati sulle voci che già circolano sul prossimo flagship di Google, un'anticipazione sul distante lancio ufficiale atteso solo in autunno.

Steve Hemmerstoffer, conosciuto come OnLeaks, ha diffuso render di alta qualità su X, offrendo un'anteprima di ciò che il gigante di Mountain View potrebbe presentare con i suoi dispositivi di punta della famiglia Pixel nel 2024.

Nella parte superiore, troveremo l'antenna mmWave e il microfono, mentre nella parte inferiore saranno presenti l'altoparlante, la porta USB di tipo C e lo slot per la scheda SIM.

Le immagini cui facciamo riferimento non hanno carattere ufficiale, ma sono state elaborate da OnLeaks sulla base di informazioni trapelate.

Nuovo modulo ovale

Render di Pixel 9 Pro

Le dimensioni dello schermo del prossimo Google Pixel 9 Pro saranno leggermente più contenute rispetto al modello attuale, con una diagonale di circa 6,5 pollici anziché gli attuali 6,7 pollici.

Le dimensioni complessive del modello si stabiliscono a 162,7 x 76,6 x 8,5 mm.

Va notato che lo sporgere della fotocamera porta lo spessore complessivo dello smartphone a 12 mm, un aumento di 3,5 mm rispetto alla scocca posteriore.

La modifica più evidente riguarda proprio la "parte di dietro" dello smartphone Google, con un nuovo layout dell'area delle fotocamere, ora di forma ovale.

Google ha quindi perfezionato ulteriormente la struttura della fotocamera introdotta con Pixel 6 Pro, rompendo la continuità con i bordi dello smartphone.

Nel comparto fotografico, è probabile troveremo un teleobiettivo a periscopio e una fotocamera ultra-grandangolare, mentre il sensore più grande visibile nell'immagine potrebbe suggerire il supporto per una lente ad apertura variabile, rappresentando un'innovazione per gli smartphone della serie Pixel.

Le specifiche tecniche complete non sono ancora ufficiali, ma si sa già che al suo interno Pixel 9 Pro ospiterà il nuovo processore Tensor G4, potenzialmente sviluppato in collaborazione con Samsung per la prima volta.

Nonostante la strada fino all'autunno sia ancora lunga, ci aspettiamo un costante flusso di nuove informazioni e indiscrezioni.