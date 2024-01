Le prime indiscrezioni sul Google Pixel 8a arrivano direttamente dalla sua confezione

Packaging eloquente

Il leak arriva da una fonte vietnamita

Per quanto riguarda il nome, la conferma di Pixel 8a non riserva sorprese, poiché da mesi si era già a conoscenza del lancio del telefono con questa denominazione.

Tuttavia, vedere il nome scritto in modo definitivo costituisce una rassicurante conferma, sebbene con Google è sempre meglio non dare nulla per scontato.

Sul retro della confezione, emerge il numero di modello che è G6GPR, ma è il lato anteriore della scatola a offrire un'anteprima del design del telefono, in linea con i rendering visti nei mesi scorsi.

La tonalità nera del nuovo smartphone della grande G è ora confermata, e la foto dettagliata qui sotto mostra che il blocco della fotocamera non sporge in modo eccessivo rispetto alla copertura posteriore in plastica, integrandosi armoniosamente con i bordi.

È da notare l'assenza di un caricabatterie nella confezione, una scelta comprensibile data la tendenza delle aziende principali a non fornire caricabatterie in dotazione.

Inoltre, gli angoli di Pixel 8a sono notevolmente più arrotondati rispetto a Pixel 8 e soprattutto al predecessore Pixel 7a, quest'ultimo caratterizzato da forme più squadrate.

Purtroppo, non disponiamo di una foto frontale per confrontare le dimensioni delle cornici, le quali sembrano avere un'importante presenza.

Anche per chi non è un utente Pixel, l'arrivo sul mercato del Pixel 8a è atteso con interesse. Il segmento di fascia media ha bisogno di una sana concorrenza, poiché le opzioni disponibili stanno diventando monotone. Con l'imminente Galaxy A55 di Samsung e il recentemente rilasciato OnePlus 12R che occupano posizioni simili, si spera che il Pixel possa offrire una seria competizione.