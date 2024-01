Sega: licenziamenti in arrivo nei prossimi giorni nella divisione americana

Riflettendo i tempi duri dell'industria videoludica attuale, anche Sega sembra abbia in programma un taglio di personale, con licenziamenti che dovrebbero avvenire nel prossimo periodo, in particolare all'interno della divisione americana.

Non si tratta ancora di una notizia ufficiale ma di quanto rilevato attraverso un bot di Twitter che cattura in tempo reale le notizie legate alle informazioni su Worker Adjustment and Retraining Notification, ovvero le variazioni applicate agli organici delle compagnie, dunque la questione dovrebbe essere affidabile.

Secondo quanto riportato da questa fonte, che ovviamente non è comunque ufficiale, si tratterebbe intanto di 61 dipendenti, i quali dovrebbero essere rimossi dagli incarichi entro l'8 marzo 2024.