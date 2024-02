Helldivers 2, un video di gameplay con 18 minuti di azione in-game

Nel filmato è possibile osservare diverse sequenze in cooperativa a tre giocatori , apprezzare la solidità del gunplay e la varietà dei nemici disponibili: aspetti fondamentali in uno sparatutto di successo.

Quando arrivano le recensioni?

Come capita molto spesso con le produzioni focalizzate sull'online, bisognerà attendere qualche giorno per vedere le prime recensioni di Helldivers 2: il tempo di fare in modo che la stampa possa provare a sufficienza il gioco in una situazione reale, con i server aperti.