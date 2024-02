Palworld, guida al breeding: come accoppiare i Pal e tutte le combinazioni speciali

E dunque come funziona il breeding di Palworld? Vi diremo tutto quello che c'è da sapere in questa guida, dal come far accoppiare i Pal creando la vostra personale "fabbrica sforna-uova" a tutte le combinazioni per ottenere i Pal Speciali , ovvero delle sottospecie caratterizzate da attributi differenti.

Come nella serie Pokémon, anche in Palworld è possibile far accoppiare due Pal per ottenere uova e di conseguenza nuovi mostriciattoli da aggiungere alla propria collezione. Tuttavia, questo sistema risulta sulle prime confusionario e nella maggior parte dei casi i cuccioli nati dalle uova saranno di una specie completamente diversa da quella dei genitori. Infatti, esistono quasi 19.000 combinazioni differenti.

Esistono tuttavia anche dei Pal speciali che non seguono questa regola e che si possono ottenere solo con una combinazione ben precisa. Parliamo di creature piuttosto rare che solitamente si incontrano solo aree avanzate della mappa, come boss alpha o che potrete aggiungere alla vostra collezione esclusivamente tramite l'accoppiamento e che per comodità abbiamo elencato in una sezione successiva dell'articolo.

Usando due genitori identici otterrete un cucciolo della stesse specie, tuttavia accoppiare due mostri differenti può dare vita a combinazioni del tutto inaspettate. Ciò dipende da una meccanica che si basa su un valore nascosto fisso per ogni tipologia di Pal. Ne parleremo nel dettaglio più avanti in questo articolo, ma vi basti sapere che il gioco fa una media dei valori dei due Pal e in base a questo viene determinato il Pal che nascerà dall'uovo. Nella stragrande maggioranza dei casi non potrete ottenere un Pal di una specie più forte di quella dei genitori.

Innanzitutto, per far accoppiare i Pal dovrete costruire nella vostra base un Ranch per Pal, cucinare delle Torte e assegnare una creatura di sesso maschile e una di sesso femminile . Fintanto che rispetterete queste condizioni, potrete accoppiare qualsiasi specie senza nessuna limitazione.

Prima di vedere nel dettaglio i vari step per ottenere una valanga di uova, facciamo una breve panoramica su come funziona il breeding di Palworld.

Per schiudere le uova inoltre vi serviranno degli Incubatrici . Li sbloccherete a partire dal livello 7 usando due punti di Tecnologia Antica, che si ottengono sconfiggendo i boss. Il consiglio è quello di costruire almeno un paio di incubatrici in modo da velocizzare il processo di schiusa quando inizierete ad accumulare uova in grandi quantità.

Il primo step per avviare la produzione di uova di Pal è quello di creare un Ranch per Pal. Per sbloccarlo dovrete raggiungere il livello 19 e usare due punti tecnologici.

Come realizzare delle Torte

L'aspetto più fastidioso del breeding di Palworld è che per far accoppiare due Pal dovrete cucinare delle gustose Torte, per quanto strano possa sembrare, che a loro volta richiedono di racimolare una serie di ingredienti e costruire delle strutture apposite. Ma andiamo con ordine.

Per cucinare le torte per prima cosa avrete bisogno di una Pentola da Cucina. Si sblocca al livello 17 usando due punti tecnologia. Per costruirla avrete bisogno di 20 unità di legname, 15 lingotti (ecco come ottenere Minerale Ferroso e lingotti in quantità in pochissimo tempo) e 3 Organi per l'Ignizione (li riceverete sconfiggendo Pal di tipo fuoco come Firesparks).

Ovviamente, avrete bisogno anche di assegnare alla base un Pal specializzato in "Sputafuoco" che si adoperi alla cottura delle torte. Più alto il livello meglio è, ma in linea di massima vi suggeriamo di scegliere un mostriciattolo che non sia specializzato in altri ambiti (come trasporto, falegnameria ecc.) in modo che si occupi esclusivamente della Pentola da Cucina senza che venga distratto da altre attività.

Ora che la cucina è pronta, vi serviranno gli ingredienti per realizzare le torte. Nello specifico avrete bisogno di:

5 x farina di grano: si ottiene costruendo un campo di grano e macinando presso un mulino.

8 x bacche rosse: le potrete ottenere dai cespugli sparsi nel mondo di gioco, ma il modo più veloce è costruire un campo di bacche.

7 x latte: Potrete acquistarlo dai mercanti, come quello nel piccolo insediamento a ovest della torre del sindacato di rayne ma il metodo più veloce è assegnare un Mozzarina , il Pal simile a una mucca, a una Fattoria d'Allevamento. Potrete incontralo nella penisola immediatamente a nord-ovest rispetto a quella in cui inizierete il gioco (l'area contrassegnata di blu nella mappa qui sotto).

, il Pal simile a una mucca, a una Fattoria d'Allevamento. Potrete incontralo nella penisola immediatamente a nord-ovest rispetto a quella in cui inizierete il gioco (l'area contrassegnata di blu nella mappa qui sotto). 8x uova: le troverete a terra sulla mappa, ma il metodo più veloce è assegnare un Chikipi, il Pal che ricorda una gallina, alla fattoria.

2x Miele: questo è probabilmente l'ingrediente più difficile da ottenere. Potrete ottenerlo sconfiggendo i Cinnamoth (area rossa nella mappa qui sotto) oppure assegnando alla fattoria un Beegarde, il Pal che assomiglia a un soldato-ape, a (area gialla).

Una volta che avrete ottenuto i mezzi per ottenere in maniera autonoma gli ingredienti necessari, vi suggeriamo di cucinare più torte alla volta per velocizzare il processo. Se avete paura che quelle in eccesso o gli ingredienti come il latte vadano a male, vi suggeriamo di costruire una Scatola Refrigerante per conservarli a lungo.