PS5 è l'unica che non cede a gennaio 2024 in Europa: i dati di vendita delle console

GSD ha svelato i dati di vendita delle console in Europa per il mese di gennaio 2024. Tramite queste informazioni scopriamo che le vendite sono calate e solo PS5 può ritenersi soddisfatta. I dati non includono però il Regno Unito (ma ve li abbiamo già segnalati) e la Germania.

Prima di tutto, sappiamo che in Europa sono state vendute circa 475.000 unità. Si tratta di un calo del 1.4% rispetto a gennaio 2023. Il risultato migliore è quello di PS5, che lo scorso anno ancora soffriva in parte dei limiti di scorte.

Nintendo Switch invece ha visto un serio calo delle vendite hardware. Anche se apparentemente immortale, Nintendo Switch non può certo crescere per sempre e sta arrivando al suo settimo avversario. L'attesa per una nuova console potrebbe essere uno dei fattori che spinge potenziali nuovi acquirenti ad attendere ancora un po' per vedere come andranno le cose.

Xbox Series X|S hanno ottenuto un leggero calo delle vendite. Non vengono indicati dati precisi purtroppo, quindi è difficile capire quanto abbiano venduto le console.

Infine, accessori e hardware aggiuntivi per le console hanno raggiunto quota 1.8 milioni di unità vendute. Anche in questo caso si tratta di un calo del 1.4%. Non viene precisato quali siano i prodotti di punta di gennaio 2024 in Europa, ma di norma a fare da padrone sono i controller ufficiali per PlayStation e Xbox.

Vi lasciamo anche ai dati dei giochi più venduti in Europa a gennaio 2024.