Street Fighter 6, Ed è stato presentato con un trailer del gameplay e i dettagli

In concomitanza con il debutto di Ed verrà introdotto uno scenario inedito, Ruined Lab , che mostra un laboratorio della Shadaloo in rovina dopo la caduta dell'organizzazione criminale.

Annunciato il mese scorso, Ed si pone come il ventunesimo personaggio del picchiaduro Capcom, dopo l'arrivo di Rashid e A.K.I. Sarà possibile utilizzarlo in tutte e tre le modalità di Street Fighter 6, dunque World Tour, Fighting Ground e Battle Hub.

Ed è stato presentato da Capcom con un trailer del gameplay che mostra in azione il nuovo combattente di Street Fighter 6 , disponibile a partire dal 27 febbraio per i possessori di Year 1 Character Pass, Year 1 Ultimate Pass, Deluxe Edition o Ultimate Edition.

Le mosse di Ed

Apparso per la prima volta in Street Fighter V, Ed ha dato vita a Neo Shadaloo per aiutare altri come lui, ma rispetto ad allora il suo repertorio di mosse è parecchio cambiato, focalizzandosi sui pugni.

Fra le manovre d'attacco di Ed ci sono lo Psycho Flicker, un rapido jab sferrato dalla distanza verso tre possibili direzioni; e la Psycho Chamber, una Super Art di livello 3 in cui il personaggio trasforma gli avversari nel suo sacco da boxe.