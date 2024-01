Street Fighter 6: Ed è il nuovo personaggio aggiuntivo in DLC, trailer e periodo d'uscita

Una presentazione piuttosto arzigogolata per un personaggio che in effetti sembra avere delle caratteristiche peculiari.

Ed, il "cattivo ragazzo della boxe con poteri psichici", come viene definito in maniera alquanto curiosa, ma dotato anche di un cuore, almeno dalla descrizione ufficiale, "è quasi pronto a mostrarvi come rappresenti un'immagine piuttosto definita della forza".

Street Fighter 6 espanderà presto il suo roster di combattimenti con il prossimo arrivo di Ed , nuovo personaggio aggiuntivo che si presenterà in DLC, come mostrato nel suo teaser trailer che annuncia anche la data d'uscita.

Un ritorno dai capitoli precedenti

Ed è comparso per la prima volta in Street Fighter IV come personaggio non giocabile, per poi diventare giocabile durante la Stagione 2 di Street Fighter V.

È collegato a Balrog, ma viene poi catturato da Shadaloo per diventare un possibile corpo sostitutivo per M. Bison, viste le sue grandi potenzialità in termini di combattimento fisico e poteri psichici.

In Street Fighter 6, Ed mantiene la sua tipica capigliatura con ciuffo e anche diverse altre caratteristiche tipiche, dallo stile di combattimento all'estetica generale. Ed potrà essere ottenuto gratuitamente dai possessori della Deluxe Edition e dell'Ultimate Edition di Street Fighter 6.

Rientra inoltre nel Character Pass dell'Anno 1, oppure può essere acquistato a parte come DLC staccato. Il lancio è previsto a febbraio 2024, in attesa di conoscere il giorno preciso per l'uscita di Ed. Abbiamo visto che il gioco ha recentemente superato un nuovo record di vendite.