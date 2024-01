Xbox Game Pass potrebbe aver superato i 33 milioni di abbonati, per un analista

Con Microsoft che non aggiorna ormai da tempo il pubblico sulla quantità di abbonati a Xbox Game Pass, ci affidiamo alle stime dell'analista James McWirther del gruppo Omdia per avere una possibile idea sull'andamento del servizio: gli utenti avrebbero superato i 33 milioni alla fine del 2023, secondo l'analista in questione.

Per la precisione, secondo McWirther la quota di abbonati totale alla fine del 2023 sarebbe di circa 33,3 milioni di utenti, rappresentando una crescita del 13%, nel corso dell'anno appena concluso, rispetto a quanto raggiunto nel 2022.

Sebbene si tratti sempre di crescita, il tasso sarebbe inferiore rispetto a quello che è stato registrato nel corso del 2022, che aveva raggiunto il 15%, dimostrando anche in questo caso un certo rallentamento, che si riflette in un trend generale riguardante i servizi in abbonamento.