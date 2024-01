Indiana Jones e l'antico Cerchio: Troy Baker doppia Indy in inglese, c'è anche Alessandra Mastronardi

Nella versione originale di Indiana Jones e l'antico Cerchio, se così possiamo definire quella in lingua inglese, il celebre Troy Baker interpreta il protagonista Indiana Jones, con una scelta sicuramente apprezzata da buona parte del pubblico videoludico.

Ovviamente la questione non riguarda la versione in italiano, che sarà interamente doppiata nella nostra lingua, ma nel caso siate dei fan di Baker potrete sempre selezionare l'inglese come lingua utilizzata nel parlato e godervi così la performance del noto attore, già interprete di diversi altri personaggi ben noti nel mondo videoludico.

Per quanto riguarda il doppiaggio, Baker ha preso parte a una quantità enorme di produzioni, ma tra queste interpretazioni ricordiamo in particolare Joel in The Last of Us, che gli è valsa anche una presenza all'interno della serie TV di HBO, Batman nella serie di Telltale, Samuel Drake in Uncharted, Ocelot in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e vari altri.

Il modello 3D del personaggio di Indiana Jones nel gioco è invece costruito proprio sulla figura di Harrison Ford, opportunamente rappresentato nella sua versione giovane rispetto ai più recenti film, considerando che la storia si piazza tra I Predatori dell'Arca Perduta e L'Ultima Crociata.