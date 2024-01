The Elder Scrolls Online: Gold Road è la nuova espansione, trailer e data d'uscita

A stretto giro dopo la conclusione dell'Xbox Developer Direct, Bethesda Softworks e Zenimax Online hanno presentato anche The Elder Scrolls Online: Gold Road, la nuova espansione del longevo MMORPG basato sul celebre universo fantasy di Bethesda, presentata con un trailer, dettagli a data d'uscita.

Si tratta di un tassello importante nel mosaico di The Elder Scrolls Online, che aggiunge 30 ore di storia e personaggi inediti, oltre a una nuova zona da esplorare, come possiamo vedere anche dal trailer di presentazione.

La data d'uscita è fissata per il 3 giugno su PC e Mac e per il 18 giugno su Xbox e PlayStation.

The Elder Scrolls Online: Gold Road rivisita un luogo esplorato per l'ultima volta in The Elder Scrolls IV: Oblivion e riprende gli eventi visti nel capitolo Necrom, uscito l'anno scorso.