Resident Evil 4 Remake: taglio di prezzo sostanzioso per le copie digitali standard

Con il lancio di Resident Evil 4 Gold Edition, Capcom ha deciso di effettuare un sostanzioso taglio di prezzo della versione base venduta sui vari store digitali.

Nello specifico, ora l'edizione standard (ovvero quella che non comprende alcun DLC, incluso Separate Ways) è venduta al prezzo di 39,99 euro su PlayStation Store, Xbox Store e Steam, con una riduzione di prezzo dunque di ben 30 euro su console e di 20 euro su PC.

Precisiamo che si tratta di un taglio di prezzo definitivo e non di un'offerta temporanea. Inoltre, per il momento è stata applicata solo alla versioni digitali. Non è escluso che anche quelle fisiche riceveranno un trattamento simile se e quando verrà pubblicata la Gold Edition in formato retail.