Final Fantasy 7 Rebirth fa ripartire la polemica sulla 'vernice gialla'

La demo di Final Fantasy 7 Rebirth ha fatto ritornare in auge la polemica sulla " vernice gialla ", perché questa risulta essere ben presente anche all'interno del nuovo gioco di Square Enix, come dimostrano vari messaggi su X.

I giocatori vengono condotti troppo per mano?

Final Fantasy 7 Rebirth ha una demo disponibile

La questione può essere utile per i giocatori più distratti e non è che un'altra dimostrazione della tendenza generale che c'è attualmente nel condurre (fin troppo) per mano il giocatore, ma generalmente non viene molto apprezzata.

Il problema di una soluzione del genere è che tende a diminuire il senso di immedesimazione, oltre ad essere esteticamente non proprio ineccepibile. Dimostra ancora una volta, peraltro, come il livello medio di questi titoli tenda ad abbassarsi in termini di sfida, cercando di venire incontro al giocatore in ogni modo.



Qualcosa del genere l'abbiamo vista con la famosa questione dei consigli dati ai giocatori da God of War Ragnarok, o con i continui suggerimenti da parte della protagonista anche in Horizon Forbidden West, che impediscono sostanzialmente di pensare con la propria testa.

D'altra parte, può essere vista anche come un'ottima soluzione in termini di accessibilità, il fatto è che probabilmente sarebbe meglio se fosse semplicemente selezionabili all'interno delle opzioni, con la possibilità di rimuoverla.