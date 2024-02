Fortnite: il crossover con Doctor Who? È solo un 'mito', secondo lo showrunner della serie

La smentita è arrivata tramite Instagram, dove T Davies ha risposto a un fan che chiedeva conferme circa questo presunto crossover tra Fortnite e Doctor Who, affermando: "Non c'è n'è uno! È completamente un mito, temo".

Russell T Davies, lo showrunner dell'immortale serie britannica Doctor Who , sembrerebbe aver messo fine alle numerose voci di corridoio che parlano di un possibile crossover all'interno di Fortnite Battaglia Reale, bollando il tutto come una leggenda metropolitana senza fondamento.

Il crossover perfetto?

I primi rumor su una possibile collaborazione di Fortnite a tema Doctor Who erano iniziate a circolare nel 2022, per poi intensificarsi ad aprile dello scorso anno, quando era stato avvistato tra i file del gioco un misterioso evento "U.N.I.T. Tardis Allert", ovvero degli ovvi riferimenti per tutti gli appassionati.

La smentita da parte di Russell T Davies insomma rappresenta una doccia fredda per i fan di entrambi gli universi, visto che in molti davano ormai imminente l'annuncio del crossover in vista della quattordicesima stagione della serie moderna in programma per maggio, che vedrà Ncuti Gatwa debuttare nei panni del quindicesimo Dottore.

A ben vedere, inoltre, in molti davano per scontato il crossover considerando quanto ben si presta Doctor Who a un'operazione simile, basti pensare ad esempio a quante skin delle varie incarnazioni del Dottore potrebbero affollare il Battle Pass o il negozio interno di Fortnite.