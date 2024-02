My Hero Academia: il cosplay di Mirko firmato da zoe_volf è eccezionale

My Hero Academia è uno dei manga e anime giapponesi di maggior successo degli ultimi anni, grazie a un variegato cast di eroi e villain che permette di dare vita a scontri sempre avvincenti e mai scontati. Per ingannare l'attesa che ci sepera dalla Stagione 7 dell'anime di My Hero Academia, in uscita il 4 maggio 2024, zoe_volf ci propone un riuscito cosplay di Mirko.

Mirko è una degli eroi più potenti dell'universo di My Hero Academia e combatte il crimine con l'alias di Rabbit Hero. Un soprannome sicuramente azzeccato dato che il suo Quirk le conferisce attributi simili a quelli di un coniglio, garantendole una forza incredibile nelle gambe e un udito straordinario. Le sue abilità, unite a un coraggio senza uguali, le hanno permesso di scalare la classifica degli eroi giapponesi e di diventare l'eroina professionista femminile di rango più alto.